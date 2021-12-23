明年春節火車訂票1(台鐵提供)

明年春節火車訂票2(台鐵提供)

明年春節連假疏運期間（1月27日至2月7日共12天），全線將加開各級列車309列次。(示意圖／本報資料照片)

台鐵今（23）日表示，明年春節連假疏運期間（1月27日至2月7日共12天），全線將加開各級列車309列次、加掛車廂669輛次，包含1月29日至2月6日加開樹林－花蓮復興號36班，並提供北宜100元、北花200元優惠票價；1月28至30日及2月4日至6日加開8班東部幹線實名制自強號列車；另於連假離峰時段加開樹林－台東紅眼列車2班，並提供7折優惠。

台鐵表示，本月29日（星期三）0時起開放本次春節疏運東部幹線一般對號列車（含宜蘭線、南迴線及跨線列車）訂票，本月30日（星期四）0時起開放西部幹線一般對號列車訂票，皆可預訂至明年2月7日車票。另加開8班東部幹線實名制自強號列車，將於本月31日0時起至乘車前3日止優先開放國民身分證字號U或V開頭、今年12月1日前設籍花蓮縣、台東縣的現住人口及上開兩者的配偶及直系血親一親等，可實名制預訂車票，未訂完的座位自乘車前2日0時起開放一般旅客訂票。

另為加強疏運旅客，明年1月27日至2月7日暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。

花蓮及台東縣政府申請返鄉及返工專車共14班，花蓮部分由花蓮縣政府另行宣布票務相關事宜，台東部分由台鐵代售，開放訂票期程將配合台東縣政府，另行公告。

相關加開列車車次、時刻，即日起可於台鐵官網https：／／www.railway.gov.tw及訂票APP「台鐵e訂通」查詢。