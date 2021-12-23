外交部長吳釗燮自從2018年上任以來，任內遭逢6個國家斷交，國民黨立委陳以信批評，吳釗燮已經成為自1978年以來任內斷交最多的部長，「真的該自殺謝罪以謝國人。」

外交部長吳釗燮今天應邀赴立法院報告並備詢。陳以信質詢指出，自1978年蔣彥士擔任外交部長起，吳釗燮已經是所有斷交國數量第一名的部長．「你說你是一個負責任外交部長，今天斷交6個國家你怎麼負責？」

吳釗燮回應說，中國對我們打壓動作從沒斷過，包括我們跟立陶宛建立關係，中國都打壓成這副德性，在這種狀況下我們面對中國打壓，外交部同仁都賣力了，回來卻還要面對立法院質疑。

吳釗燮又說，如果台灣的外交只有邦交國這個項目，就是限縮了自己。以台灣所處的戰略環境來看，邦交國是一塊，但更重要的是爭取理念相近國家，你可以衡量過去這段時間我們對日本、美國、歐洲是不是有一些成就。

陳以信則說，蔡政府第六年已經斷交8個邦交國、退出2個國際組織，換算成棒球比賽的話打到第六局已經10比0被「摳鬥」了，你一直安打沒得分也沒有用。吳釗燮立刻反駁說，我們跟美國與歐洲關係的提升大家都看到了，怎麼會是殘壘？我都可以去斯洛克、捷克、丹麥參加公開活動，這個怎麼會沒有得分？

陳以信接著指出：「你就是中華民國的罪人，這就是你的歷史地位，你真的要自殺謝罪以謝國人。」吳釗燮則強烈回擊表示「沒辦法接受」。

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