王力宏遭前妻李靚蕾毀滅式爆料，指控他約炮、召妓等渣男行徑，王力宏更是稱和女方的婚姻痛苦，卻還是連生三胎，引發外界砲轟，網友也開始深扒兩人過去互動，當時李靚蕾驚喜現身他的生日派對，王力宏的反應卻讓全場陷入尷尬，讓網友忍不住心疼強顏歡笑的李靚蕾。

微博網友挖出王力宏和李靚蕾婚後的第一次慶生，當時李靚蕾一身樸素，作為嘉賓驚喜現身在王力宏的生日會上，王力宏原本遮著眼睛，李靚蕾也滿心期待地站在他身後，沒想到王力宏一看到老婆直接傻住，開始結結巴巴，尷尬地說不出話，讓一旁的李靚蕾也只能尷尬陪笑。

網友發現王力宏從頭到尾離李靚蕾距離超遠。(圖/翻攝自微博)

李靚蕾感謝現場的粉絲媒體為王力宏慶生，講話不疾不徐又落落大方，不時望向王力宏，然而夫妻之間的對視仍是充滿不自然，隨後王力宏在主持人的要求下，對李靚蕾真情告白，他才表示，「我真的很感動妳會願意上台跟大家幫我慶生」，最後更宣布懷了第一胎的喜訊。

然而這段影片畫面曝光，卻遭到網友狂轟王力宏的演技是影帝級別，但一看到李靚蕾只有滿臉尷尬，不僅沒有立刻抱抱親親老婆，還讓已經懷孕的李靚蕾一直舉著蛋糕，「王力宏真的只顧著自己作秀」、「抱也不抱一下，距離還站得那麼遠」、「李靚蕾整個人都是僵硬尷尬的樣子，強顏歡笑」、「他在想：完了，老婆來了，要趕緊叫小妹妹晚上不要來了。」