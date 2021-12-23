民進黨挾公投之勢強推竹竹併，甚至為此提案修《地方制度法》，除了各界相當關注外，民進黨前立委林濁水也連日在臉書發文砲轟民進黨，今日他再度表示若竹竹併把苗栗加進去人口就超過125萬，完全不需要修法，狂酸修法是「為排除苗栗而量身訂做」，並說「總統是在說，你們窮縣就認命了吧」。

民進黨強行推動新竹縣市合併，引起民眾議論紛紛，林濁水也連日在臉書發文討論相關議題，今日他再度發文表示，總統蔡英文說不是只升格新竹，其他縣市將來夠「升格條件」，也有機會升，但林濁水指出新竹、竹北平均所得超過六都，新竹升格直轄市後，只會造成城鄕差距更大，窮縣必然更難擁有升格條件，批評「所以總統是在說，你們窮縣就認命了吧」。

除此之外，林濁水也針對民進黨推動《地方制度法》修法指出，若以人口數計算的話，新竹市45萬、新竹縣57萬，只要再加上苗栗的53萬人，總共就有約155萬人，超過《地方制度法》第4條中125萬人的條件，「為什麼還要大動干戈修法降低人口門檻？」

林濁水表示，由此判斷修法根本不是為合併大新竹而修，「而是為排除苗栗而量身訂做！」林濁水說，竹科聚落早已延伸到苗栗的竹南、銅鑼，因此這樣的修法也不是為了科技聚落而修，同樣就是為排除苗栗量身訂做，讓林濁水怒批「什麼晶圓聚落？堂堂執政者，真虧說得臉不紅氣不喘！」