英雄聯盟《德瑪西亞盃》（Demacia Cup，下稱德盃）小組賽於本週一（12/20）結束，各組（A、B、C、D）戰績排名第1的隊伍將晉級8強賽，並與參與今年世界大賽的4支中國隊伍（EDG戰隊、皇族RNG、LNG戰隊、趣加鳳凰）進行BO5（5局3勝制）單淘汰的比賽。

8強淘汰賽安排在本週三（12/22）、週四（12/23）進行，預計每天下午的2點及5點分別會有1場比賽。週四的2場比賽分別由趣加鳳凰（FPX）對上小組賽D組第1的OMG戰隊，以及LNG戰隊對上小組賽C組第1的UP戰隊，比賽精彩可期，切勿錯過。

12/23（四）14:00 UP戰隊 @ 趣加鳳凰

推薦：不讓分UP戰隊勝

先說UP，轉會期成功引進LPL（中國職業聯賽）頂級中路，前皇族RNG選手Cryin，擁有LPL春季賽冠軍及MSI冠軍頭銜的Cryin，有他的加入，著實大幅提昇隊伍戰力，本屆德盃Cryin本人也繳出KDA值7.6的漂亮成績，帶領UP在小組賽C組以4戰全勝的成績輕鬆晉級。再說FPX，本屆世界大賽爆冷在小組賽遭淘汰出局後，隊伍一直都有重組的聲音；新成軍的FPX和原先隊伍幾乎是「判若兩隊」，原先的主力僅有下路選手lwx留隊，其餘幾人包括中路Doinb、上路Nuguri、打野Tian、輔助Crisp等人悉數離隊，後續引進的選手，多數是FPX的二軍選手或是其他隊伍的替補選手，戰力有限，可能無法在本屆德盃中走遠。本場比賽，看好有Cryin帶領的UP能拿下勝利，晉級德盃4強。

12/23（四）17:00 OMG戰隊 @ LNG戰隊

推薦：正確比數1：3（LNG戰隊勝）

先說OMG，在原上路選手New離隊後，為補強自家上路的空缺，一口氣引進M1kuya（前LNG戰隊選手）及shanji兩位選手，並由shanji與中路Creme及打野AKI組成OMG新的上中野組合，代表出戰德盃。Shanji原先在發展聯盟（LDL，中國英雄聯盟次級聯賽）已小有名氣，本次德盃代表OMG出賽，4場比賽合計KDA值有5以上的表現，算是十分出色，也幫助OMG以小組賽3勝1敗戰績晉級8強。再說LNG，隨著靈魂人物中路選手icon離隊，隊伍引進前FPX前當家中路選手Doinb填補icon空缺，雖然在本屆世界大賽的表現不如預期，但撇開世界大賽的表現不談，Doinb的身手在LPL仍然是一等一，從他在LPL夏季季後賽的數據來看，KDA值8.4的成績，在季後賽高手如林的中路選手中，表現最好；LNG原本在LPL就有坐四望三的實力，有Doinb的加入，再加上原本實力不錯的打野Tarzan及下路Light，LNG相當有機會在本屆德盃取得好成績。本場比賽，雖然OMG在德盃小組賽中表現不錯，但LNG畢竟是能在世界大界中與各國勁旅競爭的隊伍，兩隊層級有別，看好LNG能順利打敗OMG，晉級德盃4強。