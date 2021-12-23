BENCHMARK《指標》2021台灣年度基金大獎揭曉，統一投信榮獲9大獎項，包括最佳基金公司獎4座、最佳表現與最佳定期定額基金獎5座，是股票型資產類別贏得最多獎項的基金公司，台灣最佳股票金獎團隊實至名歸。

「最佳基金公司獎」是評量公司在各類資產的管理能力，包括投資組合、投資策略、績效與風險管理等實力，是否具備持續性的、一致的卓越能力。統一投信在四大類資產管理成績獲得肯定，分別是「中國股票-傑出表現」、「亞洲股票-同級最佳」、「台灣中小型股票-同級最佳」、「產業股票-資訊科技-傑出表現」。

個別基金方面，最佳表現基金大獎有3座，統一大龍騰中國基金（新台幣）獲得「中國股票-同級最佳」，統一奔騰基金獲得「產業股票-科技-同級最佳」，統一強漢基金（美元）獲得「大中華股票-同級最佳」。此獎項評核方式是匯整一年期與三年期的回報率、索提諾比率（Sortino Ratio）及ESG評分，按權重得出表現最佳的基金。

最佳表現定期定額基金大獎有兩座，統一強漢基金（新台幣）獲得「大中華股票-同級最佳」，統一黑馬基金獲得「台灣中小型股票-傑出表現」。此獎項評核方式是計算基金一年、三年和五年月度內部回報率，進一步賦予權重，計算出總得分，得分較高者獲獎。

BENCHMARK《指標》台灣基金獎今年為第六屆，統一投信連續五年獲獎，累積18座獎項。若是加計理柏獎、金鑽獎、晨星暨Smart智富台灣基金獎等各大基金獎，統一投信近年來累積獲得獎項已達88座。

各專業基金評選機構雖然採取不同指標，但都重視基金風險控制後報酬表現的穩定度與持續能力，用意在篩選出值得長期投資的基金，是投資人定期定額累積財富的優選。