「2022紫耀義大樂享平安跨年煙火秀」將於12/31（五）23點59分登場，今年除了是全台秒數最長的跨年煙火秀，888秒祝賀大家新年一路發，還有獨家在台首演的『冷焰驅動飛行器特效煙火』，搭配尺玉煙花升級版-『昇曲導付』花火特效，更加唯美震撼。

義大世界表示，遊客不用出國就能欣賞國際級的絕美煙火，為避免周邊交通阻塞，12/31（五）義大世界將提供免費接駁等大眾運輸服務，並實施三階段的進散場交通管制，車輛離場也有指定動線，詳細交通資訊請見義大世界跨年活動官網http://www.edaworld.com.tw/2022/。

大眾運輸：為鼓勵民眾搭乘大眾運輸參加跨年，12/31（五）中午12點起，義大世界將於『永達技術學院仁武分校』提供免費接駁服務，並於一旁的『仁欣莊園』設置臨時停車場，水管路上亦有計程車招呼站，提供民眾多項交通選擇；散場時，民眾可於『義守大學旁的戶外第一停車場』搭乘免費接駁車返抵永達技術學院仁武分校，或搭乘義大客運加開的高鐵左營線（按定價收費），方便民眾至高鐵左營站轉乘捷運返家。

自駕部份：自駕前往的民眾，請留意12/31（五）義大世界周邊將實施交通管制，共有七個管制點，包括水管路/義大二路口、澄觀路/水管路口周圍等，共分成三階段交管。第一階段進場管制，當義大世界停車場客滿後，即管制自小客車進入，預計晚上8點啟動管制，仍會視義大世界園區內停車狀況而彈性調整；第二階段為散場管制，2022/1/1凌晨0點至凌晨1點，僅開放接駁車和機車離場；第三階段預計為凌晨1點之後，開放自小客車離場。

除了管制通行時間，車輛離場也有指定動線，車輛若停放於鄰近義大遊樂世界的戶外第一、第二停車場，請從186甲線往大樹方向離開；停放於戶外第三停車場的車輛請由186甲線往大社方向離場；停放於其他停車場的車輛，請由義大二路離場。