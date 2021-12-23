台北生技園區今(23)日舉行上梁儀式，預計將在2022年第四季落成，目前已有超過30家國內外知名生技廠商簽署進駐意向，預估將創造超過3000個就業機會，年產值將逾500億元。此園區基地面積逾1.5公頃，將由世康開發公司興建總樓地板面積近3萬坪的生技大樓，將引進技術研發中後期或規模較為成熟的生技企業，同時規劃以優惠方案提供生技企業育成空間，協助產業培育人才。

台北生技園區今日在台北市市長柯文哲及世康開發股份有限公司黃茂雄董事長共同見證下，舉行上梁儀式。台北生技園區是全國首件聚焦生醫產業發展的BOT案，園區符合生技產業高標之建設規劃，尚未正式招商即吸引大批生技醫療企業超前部署諮詢。

據世康開發股份有限公司內部統計，目前簽署進駐意向的生技醫療企業已超過30家，其中以「生技新藥」、「細胞治療」、「生技服務」、「高階醫材」及「智慧健康」等五大類別占比最高，也顯示台灣生技產業對台北生技園區的硬性需求強烈，生技產業將成為資通訊後，台灣與全球接軌的重要發展項目之一。

台北生技園區規劃設置地上17層地下3層，近28000坪的國際級生技產業園區，引進技術研發中後期或規模較為成熟的生技企業，提供標準樓層4.5m和6m兩種規格，並備有生技研發試量產所需特殊供電、排煙、排氣、排水、汙水處理等生技專用設備，能讓廠商在最短的時間內快速進駐、開始營運，進一步可做工廠登記，進行小型試量產規劃。

同時回饋產業協助培育新創企業及生技人才，規劃5000坪的創新育成中心並將投資至少兩億元建置生技專用儀器設備，以優惠租金方案提供新創企業，共享園區資源、串聯產業策略夥伴及鏈結國際市場商機，做台灣生技產業創新的孵化器。