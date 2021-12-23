歐洲央行(ECB)治理委員會成員Robert Holzmann周三表示，ECB可能在明年底加息，而且停止債券購買是一強烈訊號，顯示ECB將在未來兩個季度或之後採取行動。

ECB在上周政策會議採取了行動，收回了危機時期的刺激計畫，表示在明年三月結束緊急債券購買計畫，但是暫時地加倍了運行更持久的資產購買計畫(APP)，以便緩解該過渡轉型。

Holzmann在記者會上說，「我們可以減少或暫停尚未結清的APP購買，如果這發生了，那麼這就是對市場傳遞一個信號，因為我們確定，只有在暫停或停止購買APP之後，利率才會提高」。在極端情形下，這可能在明年發生暫停購買，甚至可以說，在明年底或2023年初加息，大約與美國第三次升息的時間進行。

奧地利央行行長Holzmann說，我們總是較慢一些。

歐洲央行全面上調了對通膨的預測，目前預計明年的通膨率為3.2%，遠高於目標水準，2023年和2024年均降至1.8%。一些政策制定者對這些預測提出了質疑，稱央行低估了物價增長保持在2%以上的風險。

Holzmann表示，如果ECB說我們不需要再購買債券，這肯定是一個強烈訊號，表明利率將在接下來兩個季度，或之後兩個季度上調。