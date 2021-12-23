PCB廠燿華(2367)經過兩年多調整，營運已現轉機，燿華董事長張元銘表示，車用電子有新增客戶，明年訂單會多一些，目前元宇宙AR/VR已有產品，低軌道衛星明年有機會通過認證，整體營運已重回成長軌道，預估明年第2季起本業可以賺錢，明年業績會比今年好。

燿華長期以來因產品過度集中單一客戶及消費性產業，致使公司業績波動甚鉅，好不容易在107年及108年因車用雷達及蘋果AirPods熱賣，獲利表現出色，108年每股盈餘達2.8元，創下96年以來新高，未料好光景短暫，受到AirPods改款且銷售趨緩、新產品出貨尚未放量及疫情缺料致使稼動率偏低等利空影響，燿華營運再度陷入谷底，今年第3季營業淨損達6.2億元，累計前3季稅後盈餘為6201萬元，每股盈餘為0.1元；累計前11月合併營收為120.69億元，年減5.94%。

為改變公司業績起落甚鉅，燿華一方面在南通廠及宜蘭廠建置自動化產線，另一方面擴大產品應用範圍，過去兩年努力耕耘車用電子已見到成果，「錢」景亮眼的元宇宙領域，燿華亦布局多年，目前是宏達電VR等主要供應商，預期明年會放量，至於低軌道衛星，燿華地面接收板部分正在認證中，預期明年有機會通過認證，訂單亦可望到位。

在車用方面，燿華車用產品以雷達板為主，因應5G到來，智能駕駛座艙整合系統亦帶來了車用高速運算的需求，且自駕輔助持續推進，已由過去雷達感測逐漸轉向輔助鏡頭及光達，車用電子難度也隨之升高，持續推升車載板的高階應用，燿華經過幾年的努力，車用客戶已從2家增加為4到5家，燿華預期，明年車用產品營收年增率可望達10%以上，車用產品出貨可望隨市場需求逐年成長。

在HDI及軟硬板部分，高速運算需求日增，多元產品設計組合融入高階HDI，高階NB設計趨向高階HDI設計亦明確，預期每年將有一定比重高階NB以HDI設計應用，燿華應用於高階NB的Mini LED及HDI亦逐步放量中，亦是明年業績成長動能之一；軟硬結合板應用層面廣且技術層次較高、工序複雜，主要應用於高階攜帶型產品，目前已有新的產品線應用，預期明年需求將較今年成長。

隨著新產品佈局逐漸顯現，燿華營運已現轉機，燿華表示，第3季是營運谷底，第4季起營運將重回成長軌道。

張元銘表示，明年新客戶及新訂單增加很多，整體營運可望重回成長軌道，明年會比今年好。