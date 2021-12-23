王力宏宣布離婚後，遭前妻李靚蕾踢爆約砲、召妓等醜聞，原本被捲入的陳建州夫妻，也託李靚蕾代為澄清「與王力宏無不正當關係」，未料，「南拳媽媽」成員彈頭卻將砲口對向陳建州，狂酸他出事時逃的比誰都快，陳建州稍早也對此事做出回應後，不過彈頭則再度開嗆「你找誰跟我講都沒用，相信我」。

「南拳媽媽」成員彈頭昨（22日)發文將砲口對向陳建州，表示雖然欣賞他對籃球的付出，但看到王力宏事件，認為平時巴著天王跟狗一樣，每個人都是「兄弟」，出事後就逃得跟猴子一樣，讓他很不恥，還意有所指表示「王朝903是誰的女朋友？」對此，陳建州表示彈頭的情緒發言讓人一頭霧水、當中有許多內容與自己毫無關聯，以他的敘述方式，會讓媒體跟大眾將不相關事件，與自己牽扯在一起，希望他能對外說明清楚，避免造成更多不必要的誤會。

對於陳建州的回應，彈頭僅表示自己和女兒都是籃壇球迷，接著怒嗆：「我現在該去上班賣香腸了，很無聊，Ｘ，浪費我時間，完全教壞我孩子，你找誰跟我講都沒用，相信我，我不只是黃綠紅而已，小心。」似乎透露著還有些事未公開宣布。

彈頭怒嗆陳建州「你找誰跟我講都沒用」。（Devon Song臉書）

對此，網友紛紛回應：「認同，瞭解他的人都知道他是什麼人」、「好想讓那麽大咖的黑飯消失，噁心至極」，但也有人持相反意見回嗆：「你女兒看到你這樣，你才是最壞的榜樣」、「要講又不講清楚，在那邊亂什麼」。