被封為「八點檔女神」的42歲女星韓瑜，擁有甜美臉蛋與凹凸有致的好身材，加上清新的氣質與自然的演技，讓她成功擄獲大批粉絲的心，今年更憑著八點檔連續劇《天之嬌女》而再度大放異彩。近日即將迎接聖誕節，韓瑜也找來《金家好媳婦》的多位演藝圈好友舉辦制服派對，凍齡美貌再度獲得大批網友的熱議。

韓瑜昨（22）日在臉書粉絲團及個人IG上PO文，表示「耶誕制服趴啊～學生服裡混進了……穿手術服的」，並附上一群人的大照片。照片中，只見他們穿上高中制服、醫師手術服等造型大玩COSPLAY，韓瑜則穿上類似日本高中女學生的制服，何蓓蓓則是穿著水手服站在一旁小露「絕對領域」，吸引萬人按讚。

隨後，何蓓蓓也在臉書粉絲團上曬出更多張俏皮的合照，紛紛留言「何蓓蓓看到你跟韓瑜穿制服，好像大學生，顏值大學生女神，青春美少女」、「蓓蓓，小瑜，超適合高校生的裝扮，兩位女神，如果走進醫學院，男學生一定會引起一陣騷動，把屋頂都掀了吧，因為女神魅力難以抵擋」、「期待你們還可以一起演戲」、「韓小瑜完全就是那種高冷艷麗不好接近的學姐～ 可是真的太漂亮了啦！又愛又怕」、「好像高中生」、「姊姊根本是逆齡生長」、「制服太美了」、「回到18歲」，再度引起熱烈討論。