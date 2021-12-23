警方調出監視器發現曾男。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

高雄一名男子涉嫌酒後燒毀人行道上的垃圾堆和交通錐，由於旁邊就是變電箱，嚇壞附近住戶，警方獲報後將人帶回派出所，酒測值達0.88，他自稱是要用交通錐滅火，不過調出監視器發現，他靠近人行道上的垃圾袋堆後，立刻燃起熊熊火勢，訊後將以公共危險罪偵辦。

高雄市政府警察局小港分局漢民派出所23日凌晨1點多接獲通報，沿海一路某汽車修護廠前的人行道，有民眾疑似在放火焚燒東西。警方到場後，現場一名江姓目擊者表示，有一名男子疑似酒醉無聊，將路邊交通錐及其他物品放入燃燒的火堆中，立刻將還待在現場的39歲曾姓男子帶返所依法管束並製作筆錄，並依法對曾男施以酒測，酒測值達0.88。

在附近工地工作的曾男下班後自稱到附近超商喝了2瓶啤酒，僅有將交通錐丟進火堆，是想滅火，不過調出監視器發現，他靠近人行道上的垃圾袋堆後，立刻燃起熊熊火勢，而且旁邊就是變電箱，相當危險，所幸消防隊趕到迅速將火勢撲滅，無相關人員傷亡，但曾男被帶回派出所實在喝太醉，語無倫次，警方等他酒退後再作一次筆錄，將以刑法公共危險移送偵辦。

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