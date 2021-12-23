王力宏遭前妻李靚蕾「核彈式」爆料，各界撻伐或蹭話題熱度的聲浪持續不斷，近日則有細心網友發現，在2018年大陸綜藝節目《吐槽大會》中，陶喆揭露王力宏總是喜歡穿著緊身褲的原因，更將王力宏《Kiss Goodbye》中的歌詞改編，變成「每一次和你分開，褲子都崩得炸開」來揶揄，讓網友們不禁「事後諸葛」莞爾酸：「陶喆彷彿什麼都說了，又好像什麼都沒說」。

陶喆2018年上大陸綜藝節目《吐槽大會》，當時他的20年好友王力宏就坐在台下，陶喆侃侃而談：「王力宏是我在圈內最好的朋友（王力宏撫胸示意回應），可是我不一定是你最好的朋友（眾人笑）」，他透露第一次見到王力宏時還沒出道，他是幕後工作透過錄影帶看到的王力宏。

王力宏（左）拉小提琴，與彈吉他的陶喆合作演出。

陶喆表示，那時看到的王力宏多才多藝，又唱、又跳、又拉小提琴、還唱歌劇，「而且最重要的是，他還穿了一條很緊的緊身褲，我一看，這不是年輕版的費翔嗎？（王力宏笑）其實那個時候我真的不太理解，他的褲子為什麼要這麼緊，後來我發現是有原因的，因為他唱歌很有男人味。」並開玩笑說王力宏本來應該唱低音，所以需要唱高音時「就把褲子提一下」，又把眾人逗笑。

資深男歌手陶喆。（圖／取自中時資料庫，偉大文化提供）

陶喆隨即開口唱王力宏的《Kiss Goodbye》，並改編歌詞：「寶貝不要再哭泣，這一幕有多麼熟悉，每一次和你分開，褲子都緊得崩開」，飆高音贏得全場掌聲，也讓王力宏當場給他比個讚，這其實只是綜藝節目的好友戲謔橋段，但放到如今回頭檢視則格外諷刺。

（影片來源取自《一起看剧吧》若有移除請見諒）

事實上，陶喆也曾被列名「渣男榜」，出事的時間還比王力宏早上幾年，陶喆2014年與妻子江姵蓉結婚，沒想到隔年就爆出出軌「最強小三」楊子晴，後來陶喆開記者會坦承自己確實出軌過，老婆、岳父母都知情並原諒了他，陶喆也指控楊子晴公布的對話有竄改過時間。但陶喆竟然用PPT說明整個事件的始末，才是最讓當年吃瓜群眾傻眼的處理。

陶喆與老婆江佩蓉（Penny）結婚，育有一個寶貝兒子。（圖／取自陶喆IG）

王力宏1995年發行首張專輯《情敵貝多芬》，比1997年發同名專輯的陶喆早了2年，一度被外界認為有「瑜亮情節」，兩人在2003年SARS募款節目上曾同場彈唱，當時還發生陶喆想「確認眼神」，王力宏卻自顧自彈唱的微尷尬名場面，但後來兩人破冰成為好友，不料日後竟先後傳外遇緋聞讓好男人形象崩壞。