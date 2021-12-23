特斯拉執行長馬斯克曾說要帶著大家移民火星，引發各界討論。而近日一名自稱是時空旅行者的女子瑪莉透露，3812年的火星幾乎成為大陸殖民地，上面只有零星幾棟建築物，僅大陸人住在火星，其他人都是以旅客身分前往，引發網友熱議。

根據《太陽報》報導，一名自稱是「時空旅行者」的37歲女子瑪莉（Mary）表示，她在3812年曾經去過火星，並拿出一張照片證實自己所言不假。從照片中可見，火星看上去像一片無邊的沙漠，只有零星幾個建築物；而她也說「3812年的火星會成為大陸的殖民地。」

瑪莉在YouTube頻道《Apex TV 》採訪的影片中提到，到了3812年，大陸和全世界簽約，他們將從火星帶回最昂貴的金屬，所以火星上幾乎都住著大陸人，除了他們之外，其他在火星上的人都只是訪客。此外，火星上的金屬與地球不同，未來也不必靠人力採礦，都改由機器人代勞，因此火星上也有很多機器人。

瑪莉坦言，她和同伴們是以旅客的身分登上火星，在她眼中火星就像是蓋了建築物的紅色沙漠，如同她分享的照片那樣，雖然看起來很有趣，但同時也讓人覺得很可怕。

針對瑪莉受訪的影片，不少國外的網友看完卻說，真的很好奇時間旅行者的概念到底從何而來？而且為什麼到了3812年的時候，照片畫質這麼差？根本就是假的吧！現在用手機拍照都比那張照片更清楚。