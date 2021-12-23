台北街頭已默默出現比特幣ATM（自動櫃員機），但無人知道是誰設置的，金管會主委黃天牧23日表示，11月底金管會已接受到16家虛擬貨幣平台或交易商申請，即願意遵循洗錢防制相關規範，銀行局近期將展開逐家約詢，是否有設置虛擬貨幣ATM也會涉及防洗錢，亦在了解範圍。

立委賴士葆在財委會質詢時表示，銀行或金融機構在全台設ATM，現在連虛擬貨幣也開始設ATM，但究竟該屬於哪個政府單位主管？到底是誰設置的？連台北車站、東區等都可見到，是否應拆除？

銀行局局長莊琇媛表示，會先約詢16家已表明願配合防制洗錢的虛擬通貨交易商等，其中也會問到ATM是不是他們設的，若是，在洗錢防制上作了哪些準備？若不是，業界應也會知道到底是設立的ATM。

由於ATM可能混淆民眾認為虛擬貨幣已合法交易，賴士葆表示，若問到是誰設立的，是否可要求拆除，金管會表示，會來研究處理。