包材設備大廠旭源以8.4億餘元，將新竹廠房土地賣給碩禾，預計明年第一季完成交割手續，並認列土地資產處分利益5.3億元，對EPS貢獻9.67元。旭源第三季轉虧為盈，第四季有機會持續獲利，今年虧損縮減。

旭源今年6月計畫以6.725億元，將新竹廠房及土地賣給州巧科技，其中土地10852.00平方公尺，折合3282.73坪；建物面積11818.49平方公尺，約3575.09坪。州巧11月以擴大事業版圖，旭源新竹廠房土地不敷使用為由，終止這項交易。之後許多仲介業主動找上旭源，旭源以8.4億餘元賣給碩禾，雙方15日簽署MOU，預計明年第一季完成交割，比6月原本計畫以6.725億元賣給州巧科技，總價多增24.96％。

旭源表示，旭源出售新竹廠房及土地給碩禾，扣除土地增值稅、其他交易費用及售後租回之未實現利益，處分利益預估5.3億元，旭源出售新竹廠土地及建物後，將回租原本使用部分空間，作為生產套貼標機及企業總部之用。

旭源第三季轉虧為盈，EPS為0.06元，11月合併營收1.22億元，年成長29.97％；前11月合併營收11.70億元，年增9.74％。旭源主管表示，旭源第三季除開源節流外，也調整產品及客戶結構，轉虧為盈，前三季每股虧損縮減至0.80元，希望第四季也能轉虧為盈，今年目標是縮減虧損。