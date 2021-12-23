德國餐飲外送集團Delivery Hero今天表示，由於競爭愈來愈激烈，加上勞力短缺，將縮減旗下Foodpanda在德國的業務，並出售這家子公司在日本的部門。

Delivery Hero表示，Foodpanda將撤出德國科隆（Cologne）、杜塞道夫（Duesseldorf）、法蘭克福（Frankfurt）、漢堡（Hamburg）、慕尼黑（Munich）和斯圖加特（Stuttgart）。Foodpanda進駐科隆、杜塞道夫和斯圖加特才一個月，當時是這個品牌在德國業務拓展計畫的一環。

Delivery Hero執行長歐斯柏格（Niklas Oestberg）在聲明中表示：「我們如今面對的現實與當初進入這些市場時迥然不同，我們懷著沉重的心情，必須去追求其他更有潛力的成長機會。」

路透社指出，隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）促成的餐飲外送市場熱潮逐漸消退、各家外送企業開始調整業務，預期市場亦將整併。除了Delivery Hero，其他餐飲外送業者還有Uber Eats、Just Eat Takeaway和戶戶送（Deliveroo）等。

同時，歐洲聯盟執行委員會（European Commission）本月初公布了規範草案，要讓線上外送平台的外送員和司機享有員工福利，但部分公司認為此舉反而會導致一些人失業。

Delivery Hero的業務涵蓋超過50國，今年6月才開始在柏林推出Foodpanda試營運服務，並繼續於8月拓展到其他城市。

歐斯柏格讓Foodpanda重返德國之舉，重燃了德國外送市場的戰火。2018年底，歐斯柏格以11億美元的價格將Delivery Hero的德國部門賣給荷蘭業者Takeaway.com，也就是Just Eat Takeaway。

此外，Delivery Hero於2020年9月才進入日本市場，今天卻宣布將於2022年第一季撤出，以便專注於其他市場和據點的成長，尤其是「快商務」（quick commerce）前景看好的地區。

Delivery Hero宣布縮減Foodpanda在德國業務及出售日本部門後，在泛歐指數STOXX 600的股價上漲7.4%。（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）1101223