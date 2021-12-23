新北市永和警分局偵查隊今（23日）上午7時許，前往永和區福和路查緝槍枝改造工廠，查緝過程中警匪對峙，警方連開11槍制止，其中主嫌陳志明腳部中彈送醫，另3人已遭警方壓制，共計3男1女落網，警方查出，陳志明今年3月也曾在西門町遭警方圍捕對員警開槍，而17年前，2002年8月時，陳嫌更因改造槍械被圍捕時，持手榴彈與警方對峙。

根據調查，陳嫌改造槍枝前科累累，落網多次，早已是新北市警方的熟面孔。2004年8月30日，當時未升格前的台北縣板橋警分局在偵辦一起改造槍械案時，與當時因槍砲案通緝中的陳志明狹路相逢，陳某見狀立即遁入四川路的租屋處，並持手榴彈與警對峙。

回顧當年案情，北縣警板橋分局幹員獲悉因涉及槍砲、竊盜並遭提報流氓通緝中的男子陳志明利用友人名義租屋，藏匿在板橋四川路二段附近，同時還在住處改造槍械。

警方經過多日跟監，前往陳某住處勘查地形，由於陳某進出警局多次，對於幹員面容記憶深刻，當他在住處外見到員警徘徊，二話不說立即衝入屋內，幹員也尾隨進入準備將他逮捕。

陳志明逃入屋內，馬上遁入藏放改造槍械的廁所天花板上，並拉著手榴彈插銷揚言引爆，開始與警對峙。

幹員見陳嫌握有手榴彈，而且身邊還疑有大量槍械，不敢輕忽，改採妻兒及家人的溫情攻勢，希望能對他動之以情，棄械投降。不料，陳某見到警方帶著妻子與他對談，竟然一氣之下扣擊扳機，讓幹員及陳某妻子嚇了一跳。

當時警方提供摻有安眠藥的開水，佯裝讓陳嫌解渴，但陳仍與警方頑強對抗，雙方對峙7小時後，警方還特地請來陳志明的六6旬老母及大姐、二姐、朋友、小孩等親友來到板橋四川路現場，希望勸他回心轉意棄械投降，惟陳某仍不為所動。

直到晚間，陳聽從了妻子及家人勸說，同意把改造手榴彈及兩把改造手槍交予警方。由於陳志明在天花板上仍疑存放大批槍械，儘管他已交出手邊槍械，警方仍不敢怠慢持續與他對談，但由於安眠藥劑生效，此時陳志明開始精神不濟、前言不對後語，並一度揚言要舉槍自盡，警方也緊急調集救護車在現場待命。

由於整個警匪對峙時間超過7小時，加上陳某在晚間8時許要求妻子也爬到天花板上，警方在晚間9時許開始部署消防車進行水攻，希望能兵不血刃地將陳志明逮獲，將傷害減至最小。

直到晚間近10時許，陳志明才在家屬人情攻勢及警方勸說下，棄械投降，警方隨後在天花板及陳某家中起出改造槍枝成品、半成品各3把及改造工具一批。