副市長令狐榮達昨日主持低碳城市推動委員會。（台中市政府提供）

中市政府積極推動節能減碳、發展再生能源，副市長令狐榮達昨日主持低碳城市推動委員會時表示，上個月在英國舉辦的聯合國氣候峰會(COP 26)，將2050達成淨零排放納入協議，成為聯合國共識。對此，台中將持續汰除燃煤、發展再生能源、規劃2050零碳路徑，在正確道路上邁進。

令狐榮達指出，全世界有超過177個國家、235個城市、682個企業，都提出淨零碳排目標，佔全球碳排放量88％以上。有鑑於此，台中市提出2030年較基準年(2005年)減碳30％、2050淨零碳排的目標，呼應聯合國重要決議及國際趨勢。

令狐榮達說，盧市長上任以來特別重視台中的空氣問題，推動「藍天白雲行動計畫」減碳減空污，並於今年9月發表台中市自願檢視報告，朝向「能源轉型、零碳環境」目標邁進。

首先，中火為台中最大排碳來源，市府持續督促中火能源轉型，透過強力稽查，讓中火排碳量由107年3389萬公噸減少至109年的2592萬噸，若換算減碳成效，107年中火燃煤機組一天排碳量，相當於近1億輛機車1天的排碳量，截至109年已相當於減少2275萬輛機車1天的排碳量，市府「支持中火汰舊換新」及「反對只增不減」的立場明確，呼應聯合國COP26減少燃煤的決議。

令狐榮達說，市府團隊提出「光電倍增」計畫，透過低碳自治條例等法規、光電補助及媒合機制，促進機關、企業、學校、社區、掩埋場等空間設置光電，截至今年10月底已達415MW，光電成長已達到3倍增，目前朝向4倍增目標前進，並有三個1級棒亮點，分別為再生能源裝置容量全國第一、節電推動成效達6.68％，節電率六都第一，以及離岸風電開發申請開發計畫數全國第一，市府進一步設定2030年設定再生能源使用率達20％、光電設置容量達1GW(10億瓦)目標。

令狐榮達指出，市府另啟動2050零碳路徑的規劃，例如新能源、儲電技術、碳封存、零碳建築、車輛電動化、氫能化分階段納入減碳政策，來達到2050(民國139)年台中市溫室氣體達成「淨零碳排」的終極目標。