雙方各有7名球員觸發聯盟健康與安全協議缺陣的塞爾提克與騎士，23日在波士頓碰頭，為了歡迎40歲老將喬強生加盟助陣，塞爾提克靠著傑倫布朗轟下全場最高34分，終場111比101力挫來犯的騎士，除了斬斷騎士6連勝，塞爾提克也以16勝16敗重返東區第8位置。

靠著傑倫布朗上半場投9中7，含三分球4投中2，獨拿20分的兇猛火力，塞爾提克半場打完取得15分領先；來到下半場，布朗持續火燙手感，搭配塔圖、羅伯特威廉斯等人提供支援火力，塞爾提克持續保持雙位數領先到比賽結束槍響。

塞爾提克除了傑倫布朗火力全開演出，羅伯特威廉斯也拿21分、11籃板、7助攻、2抄截與2火鍋，塔圖18分、9籃板及5助攻，蘭福德11分、9籃板，喬強生今天替補上場打了1分57秒，僅拿2分進帳，地主球迷卻在比賽尾聲狂喊「我們要喬」期盼他上場，展現他的高人氣。

騎士以加蘭28分最高，洛夫也有18分、12籃板進帳，歐斯曼13分、6籃板，但在少了今年探花莫布利、先發中鋒賈瑞特艾倫兩大主力壓陣，騎士直到今天才中止連勝氣勢，已算相當難得，接下來只能期待觸發聯盟協議球員趕緊歸隊上場。