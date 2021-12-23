特斯拉車主爆破自家電動車

近日一位芬蘭Youtuber特斯拉車主，將自家車輛送回原廠維修，沒想到原廠告知他更換電池組需要2萬歐元（約新台幣63萬），讓他覺得特斯拉的維修費太昂貴，因此決定將30公斤炸藥綁在自家車上，並在車內放入執行長馬斯克（Elon Musk）假人玩偶，「連車帶人」一起炸毀，影片曝光後引起網路熱議。

綜合外媒報導，芬蘭網紅Tuomas Katainen表示，自己是在2013年購入這台model s電動車，但近期時常出現故障，因此將車輛送回原廠維修，沒想到等了一個月後，維修人員竟說無法維修，需要更換整組電池模組，且價格高達2萬歐元，讓Tuomas Katainen感到相當不滿，決定執行一場爆破計畫。

事後，Tuomas Katainen在model s上綁滿30公斤的炸藥，並放入馬斯克的假人，連人帶車一起摧毀。Tuomas Katainen也說明會選擇此激烈手段的原因，「所有車主跟車廠都應該注意這種高端電動車在保固期過後的高額維修成本問題，尤其特斯拉並不允許第三方廠商，以較低成本的方式進行維修。」

影片至今（23日）已吸引破200萬人觀看，不少網友留言表示，「太糟糕了，特斯拉的客戶服務太垃圾了」、「我支持他，因為只是換個電池竟然要這麼貴」、「馬斯克需要看到這一部影片」、「20歐元換一個電池，這不可能是未來。我希望這個影片能讓廠商好好思考」、「這是第一個被炸毀的特斯拉，但當電動車變得越來越普遍時，它可能不是最後一個。」