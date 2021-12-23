蔡英文總統在民進黨中常會下令，要求民進黨籍立委，因為時間考量，要儘速通過《地方制度法》修正草案，讓新竹縣市合併升格，新竹縣長楊文科22日深夜發文給敬愛的蔡總統，新竹縣市合併升格為第七都直轄市，真的有這麼急嗎？23日並做相關回應強力反擊。

楊文科指竹竹苗合併升格無須修改法令，現在修改法令，強迫新竹縣市合併升格，不是「由下而上」的作法，非要「由上而下」的方式，蔡總統的作法、想法，令人無法瞭解、無法接受。如果修法通過，新竹縣也可以跟苗栗縣「由上而下」合併升格。

楊文科認為，如果以科技首都為由，竹竹苗就是科技首都，竹科都在三個縣市裡面，蔡總統為何非要竹竹合併升格，當然很多人猜疑，他雖不願意揣測，只是令人難以服氣！

另外，民進黨立院黨團總召柯建銘說「林智堅是倡議，新竹縣長楊文科自己講要合併升格，並說要修地制法；現在民進黨贊成後，他們又講竹竹苗合併。」

楊文科回應直指柯建銘總召、林智堅市長都是斷章取義，擷取對他們有利的片段，當時提出合併升格時，他的想法是要升格為直轄市，如何合併升格？各種不同的方式，需要大家要討論，而不是斷章取義，將他們自己的主張栽贓到他頭上來，是可忍，孰不可忍！

「民進黨一向用栽贓的方式，說這是他的意思！」楊文科說，合併升格是大事情，要大家討論，到底如何做是最合理的。竹竹苗合併，無須修改法令的方式不做，非得透過修法，強硬促使竹竹合併升格，真的太過荒謬。民進黨不要擷取別人的一句話就當寶，真的是讓人無法接受這樣無理的對待！