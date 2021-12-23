海外電動車廠股價飆，帶動台股掛牌4檔電動車ETF全面翻紅，電動車的轉型早已如火如荼的進行，永豐投信指出，已有多國政府明訂10年內禁售燃油車，各國更大舉撒錢支持產業發展，促使全球油電車、電動車銷量近兩年快速成長43%及98%，成長力道十分強勁。美國總統拜登政府持續落實當選承諾，大力推動電動車發展，加大政策力度，驅使電動車產業更加快速成長。

4檔台股掛牌的ETF包括：永豐智能車供應鏈(00901)、國泰智能電動車(00893)、富邦未來車(00895)、中信綠能及電動車(00896)等。

上市一周的台股ETF永豐智能車供應鏈(00901)今開出強勢行情，盤中最高來到15.23元、漲幅超過1%，永豐投信指出，永豐智能車供應鏈成份股鎖定電動車智能科技4C產業為主要標的，這波除了海外電動車廠漲勢啟動後，更可望推動台廠智能供應鏈的強勢動能。

首檔純台廠商永豐智能車供應鏈前十大成份股所涵蓋供應鏈角色中，無論是車用晶片廠的台積電(2330)、聯電(2303)，車聯網的聯發科(2454)，汽車系統整合廠的鴻海(2317)，充電系統廠的台達電(2308)，與中控台的欣興(3037)等，今日開盤都飆出亮麗的漲勢，也帶動永豐智能車供應鏈強攻上漲。

台股盤中電動智能車供應鏈概念股飆速上漲，從海外政策觀察，本周與電動車發展趨勢最關鍵的訊息是，美國拜登政府訂出史上最嚴格的燃料效率標準，永豐投信指出，到2026年時，汽車製造商生產的汽車和輕卡車須符合平均每加侖55英里(約當每公升跑23.3公里)的油耗標準，這也帶動海外品牌電動車廠與國內電動車供應鏈都出現飆速行情，永豐投信舉例，以目前油耗表現最佳的Toyota純油車款為例，平均每加侖僅33英里左右(約當每公升跑14公里)，從這個數據的比較看來，拜登減碳政策是玩真的，電動車後勢火熱趨勢持續可期。根據研調機構Globe Newswire預估，2028年全球電動車市場將達1.3兆美元，年複合成長率高達24.3%，產業潛力不容小覷。