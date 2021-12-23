日本直屬首相管轄的中樞機構內閣府表示，雖然新冠疫情尚未退去，加上供應鏈供貨問題也沒完全解決，但還是看好2022財年景氣表現，故GDP(經濟成長率)從原估的2.2%上調至3.2%。倘若順利達標，2022財年的GDP可望再創歷史新高。

23日，日本內閣府指出，從2022年4月開始的當地政府新財年預算，目前初估為107.6兆日圓，約在9500億美元，已連續第10年創下新高。但是，受到新冠病毒反噬以及景氣受創下，2021財年的GDP則從先前預測的3.7%，下修至2.6%。

據悉，日本政府原估2021年的GDP，可望回到疫前2019年最後一季水準。但事與願違下，目前則臆測將延至2022年3月達標。並且，日本2022財年GDP規模估將達556.8兆日圓，可望超過2018財年創下的紀錄554.3兆日圓。

同時，來年GDP未經通膨調整前的名目數字，更是成長3.6%，金額為564.6兆日圓，也高於先前預測值2.5%。至於日本經濟研究中心(Japan Center for Economic Research)於12月初的調查中，預測當地同期GDP約成長3%。

其它日本2022財年經濟數據預估方面，占當地經濟比重逾半的民眾消費，將成長4%，與之前預測的一樣沒變。同時，日企資本支出應該可增5.1%，明顯高出7月時的預估值4.2%。

至於出口項目，受益於全球景氣復甦，繼2021財年可望成長11.4%之後，2022財年應該更會增至5.5%。