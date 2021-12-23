永續發展與抵禦氣候變遷為目前全球最重視的議題，近年來許多國家早已著手興建更能抵禦氣候變遷的綠色基礎建設，其中由亞洲國家發行的相關類型債券，報酬率相對出色，興建綠色基礎設施，不僅能正面提升經濟成長，還能促使亞洲債市在綠色經濟潮流中，扮演融資市場關鍵的一環。

根據亞洲開發銀行估算，為達成氣候目標，東南亞國家在2016年至2030年間，每年需要在基礎建設上投資2100億美元。亞洲各國總投資額達1.7兆美元的龐大規模，其中大量投資集中於五大產業的能源、運輸、建築、工業、農業。

瀚亞投資表示，目前亞洲當地貨幣及外幣債券市場的市值達22兆美元，佔全球債券市場18％，但觀察發行永續發展債上，亞洲國家比重出現提高，截至2021年3月底，亞洲永續發展債市的流通債券金額達3013億美元，約佔全球永續發展債券市場的20％。

永續發展債券可分為綠色債券、社會責任債券和可持續性發展債券。瀚亞投資強調，亞洲是全球經濟減碳的重要角色，光是大陸的碳排放就佔全球碳排放的30％，因此大陸綠色債流通量佔亞洲總流通量的70％，其次分別為日本10.8％和韓國的9.3％。儘管大陸減碳投資額度，已達全球減碳投資額度的三分之一，但現階段的能源基礎建設仍相當依賴煤炭，使其邁向碳中和的路上依舊充滿挑戰。

亞洲社會責任債和可持續性發展債發行量，各為354億美元及411億美元，日本與南韓是這兩種債券的最大發行國，亞洲開發銀行也正致力推動社會責任債加速發展，刺激投資人興趣不斷增加，瀚亞投資看好這個趨勢，將有助醫療服務與貧困救濟領域的融資。

瀚亞投資認為，目前正是兼顧永續發展與報酬的絕佳投資時機，因亞洲ESG債中，評等最佳與最差，僅相差26個基點，低於歐洲相差55個基點，意味早期投資人得以在亞洲永續債市獲得可觀報酬。且亞洲各國政府陸續藉由興建基礎建設，增強自身國家的氣候抵禦力，並朝向減碳目標邁進，預計亞洲債市將在發行市場扮演重要角色，提供更多元的投資機會。