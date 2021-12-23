台灣首件聚焦生技產業聚落發展指標型建設「台北生技園區」，23日在台北市市長柯文哲及世康開發董事長黃茂雄見證下舉行上梁儀式，該園區預計將在2022年第四季落成，目前已超過30家國內外知名生技廠商簽署進駐意向書，預估未來可創造逾3000個就業機會，年產值超過500億。

台北生技園區基地位置兼具「戰略位置」、「交通便捷」、「產業齊聚」三大重要優勢；南側鄰近中研院、國家生技研究園區等生技醫藥研發重鎮，北側可連結現有內科、南軟重要科技產業園區，西側有生醫產業法規主管機關衛福部食藥署，同時鄰近南港車站五鐵共構交通樞紐，可迅速對接外縣市、國際機場，預期將對未來生技醫療產業全台串聯一條龍發展有重要戰略助益。

台北生技園區為全國首件聚焦生技產業發展的BOT開發案，基地面積逾1.5公頃，將由世康開發公司興建總樓地板面積近3萬坪的生技大樓，設置研發、試量產、商務辦公合一的產業空間，預計引進技術研發中後期或規模較為成熟之生技企業，同時規劃以優惠方案提供生技企業育成空間，協助產業培育人才，並設置生技企業多元功能空間需求，也是全台首座，全方位滿足生技產業的創新研究、人才培育及接軌國際研發的重要核心基地。

根據世康開發統計，目前簽署進駐意向的生技醫療企業已超過30家，其中以「生技新藥」、「細胞治療」、「生技服務」、「高階醫材」及「智慧健康」等五大類別占比最高，也顯示台灣生技產業對台北生技園區的硬性需求強烈，生技產業將成為資通訊後，台灣與全球接軌的重要發展項目之一。

有鑑於生技產業發展對台灣未來發展之重要性，長期以來配合政府推動高科技產業發展，由黃茂雄領軍的世正開發已成功打造匯聚超過400家國內外廠商進駐，創造兆元產值南港軟體園區的重要推手，目前正複製南港軟體園區成功經驗，再度打造台北生技園區為產業新地標。

台北生技園區規劃設置地上17層地下3層，近28000坪之國際級生技產業園區，預計落成後將帶動增加超過3000個就業機會，創造年產值500億元的成績，進而帶動周邊區域經濟，促進地方繁榮發展。