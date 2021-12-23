大陸互聯網巨頭騰訊23日港股盤前宣布，以中期派息方式，將所持有約4.6億股京東股權發放給股東，變相減持京東。本次派息後，騰訊對京東持股比例將由17％降至2.3％，不再是第一大股東，同時騰訊總裁劉熾平也將卸任京東董事。

受此消息影響，截至23日上午10時43分，騰訊港股股價上漲4.65％至463.6港元。京東港股股價下跌7.52％至258.2港元。

香港信報報導，騰訊公告，按合資格股東持有每21股騰訊股份獲發1股京東A類普通股的基準，以實物分派的方式派發由騰訊透過Huang River間接持有的4.57億股京東A類普通股的特別中期股息。

騰訊指出，公司投資策略的其中一方面為，於投資公司可為其未來計畫自行籌集資金的適當時候退出投資，相信京東現已達到此情況，因此認為此乃直接向公司合資格股東轉讓，由集團於京東持有的大部分權益的適當時間。