彰化縣議會就位在台一線中山路八卦山牌樓旁，是彰化縣最高民意機關，過去有高高的圍牆圍起，近年卻華麗轉身，成為超親民的空間，開放的地方立法暨議事問政機關，還是引領生活美學、分享藝文創作新知的卦山藝文特區新地標。

彰化縣議會魅力轉身 卦山藝文特區新地標引領生活美學

彰化即將建城屆滿300年，是座純樸的古城，孕育出豐厚的人文底蘊，和許多具有悠久歷史的美麗風光。受到八卦山大佛庇蔭，從中山路八卦山牌樓周邊，沿著東民街、公園路，形成特殊的藝術人文聚落，有豐富的文化歷史古蹟建築和藝文空間，包括：彰化藝術館、彰化縣立圖書館、彰化市立圖書館、彰化美術館與彰化生活美學館等，武德殿、天空步道也和縣議會相結合，形成帶狀藝文特區。

彰化縣議會所在地是古時東城門所在，曾經具有戰略意義，幾年前拆除舊圍牆進行門面大改造；舊圍牆消失了，取得代之的是公園式綠色圍籬植栽，還有空間退縮後增加的林蔭人行步道、長椅，嶄新的新會館豎立在東民街與公園路口，儼然藝文特區裡的亮點新地標。

彰化縣議會近年來拆除舊圍牆，改變往昔冷冰冰高高在上的形象，公園式的綠籬植栽，吸引民眾晨昏來到周邊散步休憩。/中時新聞網攝

新會館入口處，邀請國際級插畫家以南路鷹、菊花等在地元素創作大型裝置藝術，讓人感受到縣議會不再只是嚴肅問政的議事殿堂，也有繽紛活潑的另一面；中山路正門靠近牌樓下，還有座機器老鷹，展翅振翼守護幼雛，象徵為民喉舌的議員們，為縣民堅守正義，更成為打卡新景點。不只白天民眾扶老攜幼走進議會，每到傍晚更有眾多青年學子相約前來揮灑青春，賣力熱舞。

彰化縣議長謝典林表示，過去的議會是有圍牆的，因此和縣民產生了距離與隔閡，民意機關就應該拉近與民眾的距離，圍牆打掉後，這幾年就常看到有很多不同年齡層的民眾走近散步、曬太陽；新會館一樓的多功能空間，則提供社團申請做為公益活動使用，而且完全免費，藉由展覽、活動，也讓更多民眾有機會更加親近議會、認識議會。

除了展示油畫、書畫等各種小型藝文展覽，也辦過盆栽展、美食小吃新書發表，還有台灣之光王建民攝影展，近年更開放新會館和議事大廳舉辦青年營，讓青年學子實際感受體驗問政過程，鼓勵青年公共參與，貼近政治。

彰化縣議會創立70周年，許多政治人物在這裡成長、起步，更上一層樓，人生七十才開始，彰化縣議會走過70個年頭，也有著許多面向的發展和改變，除了繼續跟民眾站在一起、為彰化挺身而出，也歡迎各界走進來共享公共建設的便利，創造空間的多元價值，讓彰化的美好生活持續發酵。

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