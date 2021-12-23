31歲大陸女星徐冬冬因有E級傲人上圍，被封為「大陸第一美胸」，也是被王晶力捧的「晶女郎」之一，演出過《追龍》、《西虹市首富》，前年她和大她15歲男星、胡燕妮的兒子尹子維分手。近日她在微博曬出美照，可見她雖然只穿著淺綠色短袖上衣、素色棉質長褲拍街拍，卻藏不住呼之欲出的傲人上圍，圓弧曲線引來遐想，引來網友大讚：「身材太棒了」。

徐冬冬當年演出網路劇《余罪》才闖出名聲，後來更以電影《賭城風雲III》被封為晶女郎，被視為一代性感女神的她，2018年突然宣告死會，和大她15歲的尹子維認戀，但隔年兩人分手，有報導指分開主因跟結婚有關，徐冬冬否認，去年港媒報導，徐冬冬和尹子維分手後依舊藕斷絲連，還傳男方買了豪宅想送給女方，但徐冬冬強調兩人絕沒復合。

徐冬冬簡單穿搭藏不住傲人美胸。（圖／翻攝自徐冬冬微博）

去年港媒報導，尹子維在寧波東海某影城附近砸了500多萬人民幣，約2116萬台幣，買了海景別墅，送給在當地拍戲工作的徐冬冬，可見對舊愛感情未變，徐冬冬親上火線回應：「他是很好的人，沒復合，沒有收，謝謝​​​​」，而尹子維雖沒指名對誰說話，後腳也發文寫下：「只想你美好，一直支持你...」。

徐冬冬性感撩人，被封大陸第一美胸。（圖／翻攝自徐冬冬微博）

21日冬至，徐冬冬曬出三張美照，說：「今天是休閒冬…中午吃的素三鮮餃子配臘八蒜」，還反問網友要吃什麼才能配合冬至的儀式感？而照片中她一頭長捲髮簡單放下，嘴上擦了玫瑰色的口紅，加上雪白肌膚，讓徐冬冬精緻的五官更立體艷麗，上半身又穿著簡單短T，因上圍突出顯得略為緊身，幾張街頭照片便美翻粉絲，紛紛留言：「這圖片我喜歡，好看。愛了，愛了」、「太好看了吧，我家女神冬」、「這是真實存在的顏值嗎，姐姐的造型真的是太好看了吧，真的是心臟狙擊」、「大嫂真大」、「大嫂的身材也太好了吧，我狠狠的羨慕」。