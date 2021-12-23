懸疑影集《華燈初上》第一季穩坐Netflix台灣區冠軍，第二季即將於本月30日正式上線，讓全台劇迷都好期待。最近，女星熊熊（卓毓彤）突曬一張和網紅愛語莎穿旗袍的辣照，兩人中間還出現《華燈》酒店服務生「小豪」，網友好奇難道她是第二季的隱藏版人物？對此熊熊在IG澄清了。

熊熊今（23日）凌晨在IG限時動態公開兩張穿著粉色旗袍裝的照片，胸前開深V直露G級北半球，高衩裙秀出勻稱美腿，好身材一覽無遺，同框的還有一樣衣著旗袍的愛語莎，以及在《華燈初上》第一季飾演酒店服務生的胡瑋杰，加上照片上大大印著紅色Netflix，部分網友猜測熊熊有演第二季？

下一則限時動態，熊熊給出解答，她表示：「我自己拍好玩的啦！並沒有參演第二季喔」，接著自嘲「我什麼咖？！想也知道不可能，但我們穿旗袍滿好看的吧」，預告之後會在YouTube頻道上架影片完整版，請粉絲們敬請期待。

《華燈初上》第一季因劇情新穎、演員卡司強大獲得好評，第二季更有看點，林心如將與霍建華同台演出，吳慷仁變身酒店第三性公關，妖嬌模樣完全不輸生理女性，徐若瑄也驚喜客串光酒店前一代媽媽桑，至於蘇慶儀（楊謹華 飾）到底如何死？兇手是誰？可望在第二季找到解答。