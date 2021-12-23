基隆捷運第一階段路線敲定，但八堵至基隆段仍未果，時代力量市議員陳薇仲委託民間公司進行民意調查，結果顯示，近7成市民不滿意捷運規畫，但市長林右昌頻拿捷運佐證自己的「高施政滿意度」，顯得尷尬。

陳薇仲今日上午偕同基隆無黨籍市議員王醒之、親民黨議員莊錦田、民進黨籍市議員鄭文婷與台灣交通安全協會理事吳祥瑀，在基隆火車站南站前舉行「心靈工程沒開工 基隆捷運變劫運」記者會，要求請交通部與基隆市政府傾聽市民聲音，別讓基隆捷運淪為政治劫運。

陳薇仲首先公布民調，調查顯示有3成8市民需每日跨縣市通勤、通學，其中有5成5民眾採用公共運輸通勤、通勤時間超過高達8成，顯示通勤族每日至少要花1至1.5小時來回，相當辛苦，且通勤路途相當倚賴公共運輸。不過，卻有6成6民眾不了解，政府正大力推動的交通建設「基隆捷運」，甚至有5成5民眾不滿意政府的資訊公開，顯示政府對於資訊公開和政策溝通的失能。

陳薇仲說，2017年蔡英文總統宣布基隆輕軌到基隆，至今規畫一變再變，盡管升級為捷運，「八堵－基隆」段仍未定案，面對政策變動，有6成7、近7成市民不滿意捷運規畫，認為「通勤便利性」才是要點，更有5成以上市民認為應保留台鐵。最後，有近7成市民表示，未來選擇基隆捷運「可能性低」。

陳薇仲怒批，基隆人等了捷運30年，八堵至基隆段遲遲無法定案，宛如歹戲拖棚，民調結果可看出市民已堅定對基隆捷運說出「四不」，「不了解」、「不公開」、「不滿意」、「不信任」，而林右昌只花錢做自己的施政滿意度民調、讓4年前與市民提起的「心靈工程」完全停工，建設已從期待變為民怨。

這次調查由全方位市場調查公司於本月1日至7日，針對居住基隆市16歲以上民眾採CATI電話訪問，以住宅電話用戶為抽樣架構，採簡單隨機抽樣加尾兩碼隨機方式抽樣，各行政區樣本數分別為，中正區125人、信義區131人、仁愛區104人、中山區110人、安樂區236人、暖暖區115人、七堵區202人，最後成功訪問有效樣本1024份，在95％信心水準，抽樣誤差為±3.06％以內。