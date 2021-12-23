西安女子拒掃防疫碼。取自大陸央廣網

近日，在西安交通大學交大一村東門，一女子進入時拒絕配合掃碼，與保安發生爭執，自稱「我不是平民百姓，我在美國待七年了」「不要拿疫情的事情來搞我，我不聽」。隨後大陸民警到達現場，對其進行了批評教育。

大陸官媒央廣網今天（23日）就此評論稱，當前，西安疫情防控形勢嚴峻複雜。防疫隊伍中，醫護人員、社區工作者、公安乾警連續奮戰。很多普通人也挺身而出，做些力所能及的小事。他們以自己的微光，傳遞著這座城市的光明和溫暖。

但這位自稱「在美國待七年」的女子卻反其道而行，心存莫名優越感，以為「在美國待七年」就有特權，可以不遵守中國的防疫要求，實在猖狂。「在美國待七年」就不是「平民百姓」了嗎？平民百姓要遵守的防疫要求，有人就可以不遵守嗎？有時間大吵大鬧，卻不願行舉手之勞，不尊重他人也不自重。如果因為某個人的肆意妄為，而導致一個地方的防疫「破防」，後果恐怕不是其所能承受的。

評論強調，只要站在中國的土地上，就必須遵守中國的法律和規則，誰都不能例外。如果有人想當「特殊人」，粗暴違反防疫要求，必將受到相應的處罰。疫情面前，明確自己的責任，用堅持不懈的「防」、持之以恆的「控」，打敗新冠病毒，每個人責無旁貸。