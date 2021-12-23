目前全球金融市場面對通膨、利率政策正常化、疫情等三股力量的拉扯，震盪幅度可能加劇。國泰投顧表示，2022年投資股票，優質高企業股較能抗波動！

面對來勢洶洶的Omicron變種病毒，已有多國開始加強封鎖措施，全球供應鏈失衡狀況可能惡化，進一步推升漲價壓力。國泰投顧認為，大型公司具備優勢品牌，較有能力應對供應鏈問題，甚至進行數位平台投資，像是運動服飾產業就是如此。另外，未來也應留意通膨是否演變成結構性問題，供應鏈、勞工成本均應密切關注；能源轉型及淨零碳排的長線趨勢下，企業針對減碳、塑膠、糖及水等實體產品的社會成本也被迫增加，未來可能都將共同面對所謂的「綠色通膨」壓力。

在2022年全球景氣復甦可望持續的前提下，仍建議股優於債的看法不變。國泰投顧建議，佈局全球具備強勢定價能力的高品質企業，其獲利能力較不易受通膨影響，掌握這波景氣多頭行情。