台電今(2021)年以「節電 從我改變」為節電主軸，號召民眾一起身體力行節能減碳，23日舉辦節電成果發表會，公布今年全國總節電量達15億度，相當於41萬戶家庭全年用電量，成效卓越。

台電表示，今年節電量相較去年成長25%，為台電自2018年節電獎勵實施登錄制以來最高，感謝各界踴躍響應節電，只要從日常習慣做出微小改變，聰明用電，節電也可以是一種有個性的生活主張。

台電今日上午於台電大樓舉辦2021節電成果發表會，由台電董事長楊偉甫主持，邀請能源局組長高淑芳與知名YouTuber關韶文等貴賓共同參與，現場透過聚沙成塔的儀式，象徵微小改變，也可匯聚成巨大的節電能量。

台電持續透過多元溝通方式，邀請民眾一同聰明用電。台電表示，今年的節電系列活動包含首次與教育部「停課不停學」指定平台PaGamO合作推出的線上遊戲活動「小小節電家」，結合屏東風箏節推出的「屏安Fun電趣」，及攜手30年老口碑，每年演出超過300場的如果兒童劇團於苗栗上演恐龍穿越劇的「節電開麥拉」，讓大家出門玩耍又可以響應節電。此外，台電更首度打造節電專車─「行動節電宅」全台跑透透，深入大街小巷，巡迴節電宣導，揪出民眾家中的用電怪獸；亦將節電技巧結合桌遊，打造「節電大富翁」桌遊，走入校園，以寓教於樂的方式，將節電觀念融入學童的日常生活。

台電自2013年起持續舉辦全民節電活動，至今累積節電近250億度，是全體國民共同努力的成果，台電表示，今年受疫情影響，上半年長時間居家防疫，讓民眾開始了解到居家節電的重要性，日常生活習慣的小改變，就能省下大荷包。低碳節能將會是一種全新的生活態度，台電邀請大家一起將節電理念化為實際行動，一起成為友善環境行動者，為地球多盡一份心力。