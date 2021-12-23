統計近三個月或今年以來主要信用收益資產表現，特別股都好於投資級債、高收益債、新興債，主要因特別股受惠景氣回溫、評價面優勢，及發行產業營運穩健向好，後市表現仍不看淡，有利穩健型布局適度配置，達到兼顧收益、機會與波動管理。

投信法人表示，全球金融市場受到美國聯準會（Fed）加速縮減購債，及變種病毒Omicron兩大衝擊，顯現震盪劇烈，特別股表現也受壓抑，但在傳出藥廠藥物能有效對抗病毒，風險情緒改善，使得跌幅趨於收斂。

群益全球特別股收益基金經理人邱郁茹指出，近期市場風險情緒受到新變種病毒Omicron及Fed態度轉鷹壓抑，VIX指數顯著升高至20以上，風險性資產表現受到壓抑，特別股表現也回落，但整體上與過去回檔整理的幅度相近。從資金面來看，雖然近期Fed態度轉鷹推升美債殖利率，資金也未流出主要特別股ETF。

評價面而言，近期特別股隨美股回落下，利差與高收益債相當，就過去經驗來看，當特別股利差擴大至高收益債水準後，皆有收斂機會，代表現階段特別股評價深具吸引力。

邱郁茹認為，再看產業基本面，特別股主要發行人財務體質依舊良好，以美國銀行業來看，隨著經濟持續復甦，扺押品的房屋、汽車價值回升，不良貸款及壞帳沖銷占貸款比分別相對前季下滑5個、11個基準點，顯示銀行資產品質持續改善，且銀行業樂觀看待貸款業務增長。

除此之外，Fed末取消銀行分配上限，銀行業第三季加大回購活動及股利發放，受益於手中擁有過剩資本，及強勁的獲利表現，銀行的資本比率仍顯著高於法規要求，企業體質穩健。在貨幣正常化的過程中，市場波動難免增加，但以往在利率走升環境下，高息資產如特別股表現仍不俗，因受惠景氣增長、企業體質強健、收益和評價優勢的支持，後市仍不看淡，包括大型金融、公用事業所發行特別股，仍可持續關注。