23日環境風場為東北風，雲嘉南以北擴散條件良好，空氣品質普通；高屏地區位於下風處，擴散條件差，污染物易累積；馬祖地區受中國東南沿海污染物影響，污染物濃度較高。依10時監測結果，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及金門、澎湖地區為「普通」等級；高屏空品區及馬祖地區為「橘色提醒」等級。

依監測資料顯示，23日環境風場為東北風，雲嘉南以北位於迎風面，擴散條件良好，高屏地區位於下風處，擴散條件差，污染物易累積。

宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

未來一周，23日至24日環境風場為弱東北風；25日至28日大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，擴散條件轉好。空氣品質受氣象條件影響大，有其不確定性，請隨時留意最新空氣品質資訊。