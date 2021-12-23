董姓老翁迷途當天剛好是冬至，警方送上冬至湯圓幫他暖胃。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

嘉義縣東石鄉1名高齡90歲的董姓老翁，21日傍晚在高市三民區九如二路迷途，警方獲報趕抵，發現董翁手上有張從嘉義到高雄的火車票，由於董翁重聽無法問出家屬電話，嘴中碎念「我兒子為何沒來載我」；警方將他載回派出所後，送上冬至湯圓暖胃，並從身分證線索連繫上東石村長，通知董翁住小港的么子前來，讓父子冬至夜順利團圓。

三民一分局哈爾濱派出所員警21日晚間18時許，接獲民眾報案，指九如二路公車站牌有一名疑似迷失的老翁，警網趕抵，發現高齡90歲的董姓老翁，由於董翁重聽無法聽懂警方問話，警方問不出家屬電話，正當苦無進展時，警方見董翁手中拿著一張由嘉義搭到高雄的火車票，口中叨念：「不是說要來載我，怎麼還沒來」，由於夜晚天冷，警方先將董翁載回派出所。

因當天剛好冬至，警方先送上湯圓讓董翁暖胃，警方發現董翁行李中放了一顆葫蘆瓜，研判董翁應該是思子心切離家；警方隨後從董翁的身上僅有的身分證線索，上網尋找聯繫嘉義東石鄉的當地村長，輾轉找到董翁家住小港區的小兒子，董翁兒子驚覺父親竟獨自離家百公里南下找他，火速動身趕至派出所。

董翁兒子見到父親平安無事，從警員口中得知父親帶著葫蘆瓜要給親人，讓他感動莫名，直說以後會經常回家探望父親，感謝警方在冬至夜讓他們父子團圓。