被大伯父告白了怎麼辦？一名人妻在網路發文，結婚十年來當全職家庭主婦，早上五點起床為老公、孩子煮飯，整理家裡，卻被公婆嫌娶她沒用，小孩顧不好、煮飯難吃也不會賺錢，老公也不幫忙說話，全家只有大伯父（公公的哥哥）挺她，某天大伯父突然向她告白，想照顧她一輩子，讓人妻暈船，詢問大家「要跟大伯父走嗎？」

這名女網友日前在「爆料公社app-匿名公社」指出，結婚十年當全職家庭主婦，為家裡勞心勞力，每天五點起床做早餐、準備老公、小孩的的午餐便當，接著送小孩上學後去市場買菜，回家打掃，下午要招待時常來家裡串門子的親戚，聽他們數落自己只會在家不會賺錢，不如他們家的媳婦，只會害夫家越來越衰敗。

原PO表示，每次公婆聽了親戚的話覺得沒面子，也當著大家的面罵她，更言語霸凌她每天吃喝睡，平時只帶小孩不會幫忙兼差賺錢，家事也不通，煮飯難吃，娶她真沒用，而她老公只會安靜站在旁邊聽，不幫忙說話，讓女網友很痛苦，而全家唯一會幫她說話的只有大伯父，每次都是大伯父幫原PO解圍，也因為大伯父是有錢人，讓其他親戚不敢再多言。

原PO表示，大伯父自從喪偶之後，一直沒有再娶，突然某天大伯父來家裡看公公，趁家裡沒人的時候向原PO告白，直說很喜歡她想照顧她，願不願意跟他去台北生活，讓原PO聽了心動，想跟大伯父私奔，但又擔心小孩怎麼辦，因此PO網詢問網友。

對此，網友紛紛留言，勸她不要暈船，「一失足成千古恨，不要搞到身敗名裂」、「正常人會看上自己侄子的太太嗎？如果你蠢到把自己逼到絕路，沒人救得了你」、「跟公公的哥哥在一起，那以後小孩要怎麼看妳跟公公的哥哥，輩份要怎麼算？」、「我想你只是一時的覺得有人體諒妳而暈頭了。」