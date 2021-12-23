富邦元宇宙ETF於20日獲准募集，該ETF追蹤指數為「Solactive元宇宙指數」，鎖定已開發國家及台韓，同時考量市值及流動性，利用關鍵字搜尋，網羅在元宇宙領域具高參與度之企業，兼具規模大與小的企業，一次掌握科技產業新趨勢。富邦投信量化及指數投資部主管呂其倫表示，元宇宙是近來科技界最夯的投資題材，其五大發展關鍵包括多面向的基礎設施、順暢快速的通訊雲端處理、舒適與高解析的AR/VR裝置、開放式的平台/服務，以及多元繽紛的內容/體驗。

富邦元宇宙ETF追蹤的「Solactive元宇宙指數」新成分股市值須大於1億美元，且3個月平均成交金額高於100萬美元；既有成分股市值須大於0.8億美元，且3個月平均成交金額高於80萬美元。目前的前10大成分股包括：臉書META PLATFORMS INC主攻社群媒體平台；聯合技術UNITY SOFTWARE INC主攻遊戲引擎開發；輝達NVIDIA CORP主攻半導體設計與視覺處理器；蘋果APPLE INC主攻科技消費電子；SNAP INC主攻社群媒體平台；谷歌ALPHABET INC-CL A主攻搜尋引擎與網路服務；ROBLOX CORP主攻遊戲創作平台；Glimpse Group主攻AR/VR軟體服務；Wysiwyg Studios主攻電影娛樂與視覺特效；VUZIX CORPORATION主攻智慧眼鏡與AR產品和技術。

富邦元宇宙ETF募集期間申購價為新台幣1.5萬元起，未來基金成立後將採取季配息，是少見有配息的海外股票型ETF。至於開募時間則仍待富邦投信公告。