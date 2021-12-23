遠東航空董事長張綱維與員工自救會，今日一同赴行政院為遠航復照陳情。張綱維指出，為何日前交通部願意伸援阿羅哈客運公司，唯獨苛待沒有要停業的遠航及其員工。張綱維籲請行政院院長蘇貞昌指示交通部，經由協商與遠航和解予以復照，沒有必要透過國賠，全民為民航局的違法越權買單。

今日遠航向行政院陳情內容，一為「國家賠償非必要，遠航復照一定要」，清楚表達爭取復照決心，提出國賠申請是因民航局、交通部的傲慢與冷漠，迫不得已而為之；另一項訴求則與勞工工作權有關「籲請蘇院長責成交通部，比照阿羅哈給遠航員工機會」。

交通部主管的阿羅哈客運公司，日前公告營運到12月13日止，交通部出手搶救後照常營運，解除其員工失業危機，遠航員工希望也能比照，籲請蘇揆正視處理。

張綱維強調，2019年開始的新冠疫情，即2020年2月交通部啟動對國內航空業者紓困1.0；4月10日開始紓困2.0提供業者500億元貸款並補貼利息。而遠航在6月19日被交通部撤照前，證照仍屬有效卻被排除在外，當時只要銀行融資5~10億元予遠航，或在舊曆年後來自新加坡挹注遠航的新股東資金到位，如非民航局違法撤照，都可以解除財務壓力，員工也不致於流離失所。

至於遠航員工組成自救會，且員工代表在同業間罕見地與資方站在一起，向交通部、監察院、行政院陳情請願，張綱維表示，主要因航空界的高度專業，反而造成優秀職工轉業的困難度，是以如遠航復照、復航重新召回員工，不僅緩解總體失業率，也可使術業有專攻的遠航員工適才適所。