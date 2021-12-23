行政院會今拍板通過，投資台灣三大方案再延長3年。（本報資料照）

「投資台灣三大方案」將於今年底截止，面對全球市場及投資環境持續變動，如全球供應鏈轉移、國際情勢轉變、疫情穩定訂單增加等，考量企業仍持續有回台投資需求，行政院長蘇貞昌今於行政院會拍板「投資台灣三大方案」延長3年，並且鎖定配合政府2050淨零碳排政策目標，逐步落實減碳排的業者。

為維持民間投資力道，同時鼓勵廠商智慧升級轉型，投資台灣三大方案加碼再延長，三大方案總計新增貸款額度4300億元，預計未來3年將帶動9000億元投資，創造約4萬個本國就業機會，期望在三大方案延長施行期間，加速協助申請廠商安心在台投資，並鼓勵台灣企業提出節能減碳具體做法，跟上全球減碳趨勢。

值得注意的是，三大方案補助期限皆由原本5年調整為3年，此外，大企業支付銀行委辦手續費，均採階梯式補助20億元以內0.5％、20億元至100億元0.3％及逾100億元0.1％。而「中小企業」支付銀行委辦手續費部分均調整為0.7％，其餘申請及行政規則維持不變，委辦手續費由國發基金支應辦理。

經濟部表示，因應美中貿易衝突及疫情因素，政府為協助廠商加速回台轉移生產基地，推出「投資台灣三大方案」，包括「歡迎台商回台投資行動方案」、「根留台灣企業加速投資行動方案」及「中小企業加速投資行動方案」，提供土地租金優惠、專案貸款等協助措施。迄今已有1109家廠商通過三大方案申請，吸引投資金額達新臺幣1兆5534億元，創造12萬3425個本國就業機會。

另外，為協助三大方案廠商用地問題，政府持續推動工業區閒置土地活化，目前已活化超過200公頃土地；蘇貞昌曾指示將「工業區更新立體化發展方案」適用範圍再擴大，除原先已核定之工業區或科學園區，擴大到都市計畫一般工業區或產專區，以及非都市工業區具整體開發者，均可適用。

經濟部將持續輔導廠商申請，並適時提供廠商生產所需空間，強化工業區內廠房更新及土地使用效率。未來亦將持續修正「配合台商回台土地需求，中南部產業園區開發方案」，第一階段優先開發五大園區，規畫面積約550公頃。