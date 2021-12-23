蔡英文總統出席「國家住都中心萬華‧安居社會住宅新建工程開工動土典禮」(總統府提供)

蔡英文總統今天出席萬華社宅動土典禮表示，這是中央在臺北市第一個開工的社會住宅，從這個案子開始將把預鑄工法導入國家住都中心所辦的社宅。內政部和住都中心已經建置好流暢的社宅推動產線，希望各地方政府都能在行政事務上給予支持，一起回應國人對社宅的期待。

蔡英文首先聽取內政部次長兼國家住宅及都市更新中心代理董事長花敬群簡報目前各地社宅興建進度，以及「萬華‧安居」社宅的設計規劃與願景。

蔡英文表示，「萬華‧安居」社宅這塊基地不僅位置好，具備良好的生活機能，地也夠大，可以為年輕的世代以及需要幫助的市民提供比較好的居住選項。今天是「萬華‧安居」的開工典禮，也是中央在臺北市第一個開工的社會住宅，她除了要感謝內政部及國家住都中心夥伴長期以來的打拚，也要感謝臺北市政府的行政協助。

她說，推動社宅是她上任以來的重要政策之一。只租不售的社宅，可以讓資源生生不息，幫助剛進入社會的年輕家庭，提高他們到城市打拚的意願，為城市注入新的活水。其中的保障戶數，也能為需要協助的人減輕生活壓力。

蔡英文指出，我們現在所規劃的社宅，更結合社福照顧，以及可以促進附近社區居民生活機能的設計，目標就是要創造雙贏。像是此次的「萬華‧安居」社宅，就配合在地需求，規劃設置幼兒園、日照中心，以及商業、辦公出租空間，相信完工後，不僅可以提供在地居民更方便的生活空間，也能增進在地的就業機會。

從這個案子開始，也將「預鑄工法」逐漸導入國家住都中心所辦的社宅。她說，現在，取代現場施工的「預鑄工法」是營建的趨勢，不但可以減少工地對居民的影響，更能夠精簡人力以及縮短工期。政府推動社宅政策，除了要維護民眾居住福祉，也能藉此引導民間營造業技術升級，這樣不僅能夠因應缺工問題，更是國家營造產業邁向科技化的必要作為。

她也請國內營造業者努力提升預鑄和模組化工法的量能，未來政府各項建設也要全力配合，提供營造產業升級轉型的市場條件。

蔡英文強調，從社福照顧到產業進步發展，社宅都是重要的關鍵，也需要中央和地方來共同努力。今天的動工更是代表中央對各地方的社宅需求，一定會全力協助，不會讓地方政府孤單。同樣的道理，我們也希望中央政府所主導的各項社宅方案，也能夠得到地方政府的協助。

她承諾，中央對各地方的社宅需求，一定不會缺席，特別是地方政府量能不足時，中央更不會置身事外。現在，內政部和住都中心已經建置好流暢的社宅推動產線，「所以我們也希望各地方政府都能在都市計畫、建築管理等行政事務上給予支持，一起回應國人對社宅的期待」。