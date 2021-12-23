RCA二軍1115名員工提告求償，台北地方法院一審罕見採用「總額裁判制度」，並認定未發病但健康權受損，就可獲得賠償，判決RCA、湯姆笙等4家公司連帶賠償破紀錄的23億300萬元，上訴後，23日台灣高等法院最後一次開庭前，RCA員工關懷協會期待法官作出有利判決。

關懷協會理事長杜津珠強調，政府對於職業病勞工的照顧制度殘破不堪，在今年勞工職業災害保險及保護法立法前夕，工傷協會與RCA受害勞工一同訴求離職退保後的職災醫療給付，不應受退保身分限制，這正是RCA員工切身之痛！呼籲法庭盡速作成有利判決外，更要再次以RCA案的血淚教訓，要求勞動部在明年新法上路之前，確立「職災醫療、終身照顧」的原則！

RCA二軍1115名員工在2016年提告求償73億元，北院審結認為，RCA在廠區不法使用含致病因子的化學物質，造成勞工死亡或罹患疾病，員工就算尚未罹病但健康權受損，公司也應負起賠償責任。

合議庭考量RCA公司否認有侵權行為，未彌補員工身心損害，及公司資本總額15億已分次匯出海外，惡意脫產，逃避債務等情事，引用「總額裁判」進行判決，把要判賠的總金額判給「RCA員工關懷協會」，不用再花時間逐一調查計算每個人可獲賠償的金額，以妥速審結訴訟關係複雜的工殤求償案件。