美東時間12月22日，聯合國安理會以15票一致贊成通過關於阿富汗人道問題的第2615號決議。該決議就近期國際人道援助機構對於能否在阿富汗繼續開展人道援助的疑問作出澄清，明確對阿富汗開展人道援助和其他支持基本人道需求的活動不違反安理會制裁決議，所有相關金融活動、提供物資或服務可以正常開展。中國常駐聯合國代表張軍大使在表決後發言闡述中方立場稱，對阿富汗人道援助應該堅持正確的方向和軌道。

張軍表示，當前阿富汗局勢正處在關鍵階段，面臨多重艱巨複雜挑戰。幫助阿富汗盡快緩解人道危機，穩定和恢復經濟是最緊迫任務。作為阿富汗的友好鄰國，中方對此始終十分關心，一直積極採取行動，向阿富汗人民提供幫助。

張軍表示，過去一段時間，由於國際制裁的存在，一些國際人道援助機構不確定新形勢下能否繼續開展對阿人道援助。中方認為這些顧慮是沒有必要的，因為任何情況下人道援助都不應該附加任何條件，不應該被政治化。安理會制裁針對的只是若干個人和實體，而不是阿富汗人民。儘管如此，只要安理會的適當行動有助於澄清疑問，有助於對阿人道援助及時、順利、無障礙開展，中方當然會持積極態度。

張軍回顧了決議草案磋商過程並指出，最初提出的決議草案規定，只有在一定期限內開展的人道援助才不違反安理會制裁，還為人道援助機構設置了繁瑣的報告機制，並寫入可能制約同阿經濟合作及其他許多不相關的內容。

張軍認為，這偏離了正確軌道，不僅無助於促進對阿人道援助，反而增添了新的障礙。安理會的任何行動都應該真正促進和便利對阿人道援助，而不是人為設置一些限制和條件。特別是草案規定只有在安理會確定的時限內，對阿人道援助才不違反安理會決議，這在法律上、政治上、邏輯上都是大有問題的。

張軍表示，中方始終認為，對阿富汗人道援助應該堅持正確的方向和軌道。為此，中方一直建設性地參與磋商，提出具體修改意見。中方很高興看到，最後提交的決議草案採納了中方意見，在關鍵問題上作出了澄清。決議對8月15日以來國際社會對阿富汗人民提供人道援助所作努力表示讚賞，明確通過這項決議的目的在於提供澄清，以保障未來對阿援助可以繼續進行。

張軍表示，決議明確指出，對阿開展人道援助和其他支持阿富汗基本人道需求的活動，不違反安理會制裁決議，所有相關金融活動、提供物資或服務可以正常開展。相信隨著這項決議的通過，可以徹底掃清關於繼續在阿富汗開展人道援助的疑問和障礙。

張軍表示，這項決議只是修好了堵塞的水龍頭，但要讓水管裡裝滿水，還是需要國際社會共同承擔責任。聯合國明年的對阿人道援助呼籲達到了有史以來最高的45億美元，資金能否籌措到位具有很大不確定性。中方呼籲國際社會特別是主要捐助國加大援助力度，積極提供資金援助。造成阿當前困局的國家更有義務率先行動，承擔主要責任。

張軍強調，同人道危機相比，阿富汗面臨經濟危機是更具有根本性的問題。阿富汗當前經濟流動性嚴重不足，正處於崩潰邊緣。在此情況下，單邊制裁特別是阿海外資產被凍結，已成為不容忽視的瓶頸問題。有關國家不能一邊聲稱要促進對阿人道援助，一邊卻繼續凍結大量阿富汗海外資產。中方再次呼籲盡快解凍阿富汗海外資產。這些資產應歸還給他們真正的主人，而不能被用作威脅和脅迫的籌碼。

張軍指出，人道援助只是解決燃眉之急，幫助阿富汗恢復經濟和發展才是根本之道。國際社會要同阿塔保持接觸、積極引導，幫助阿臨時政府架構維持政府機構正常運行，維護安全穩定，推進經濟社會恢復和重建。面對阿國內形勢發生的根本性變化，安理會要認真考慮阿塔制裁機制的安排，防止對阿經濟社會發展造成負面影響。

張軍介紹了中國為阿富汗和平重建與經濟發展提供支持的情況，強調中方作為阿富汗友好近鄰和真誠朋友，將繼續以實實在在的行動，為幫助阿富汗經濟重建發揮更大作用。張軍最後強調，在促進阿富汗的和平與發展、給予阿富汗人民幫助方面，需要的不是名義上而是行動上的引領作用。