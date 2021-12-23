新竹市2021年感恩季系列活動，以「尋著光、許星願」為主軸，其中，象徵感恩季開跑的「耶誕點燈」，將在24日晚間6點於228公園廣場點亮幸福，此科技互動許願樹，可透過手機傳遞祝福、賺點LINE POINTS點數，讓全市每個角落都能充滿溫暖的氛圍。

市長林智堅表示，今年的感恩季系列活動與宏齊科技合作，設計挑高6米特殊弧面的100組樹形LED屏幕，創造出全台唯一科技互動許願樹，明晚點燈後，展期將至明年1月9日，要和民眾一同歡慶耶誕與元旦佳節。

民眾在此期間只要透過手機便能傳遞祝福到許願樹，也會收到市府的回禮，讓民眾都能在此與新竹市交換禮物，收到屬於新竹市的美好。

市府社會處長張柔表示，今年的互動許願樹也特別邀請LINE旗下的「LINE熱點」服務團隊攜手合作，籌辦回饋民眾LINE POINTS的線上猜謎活動，只要答對跟新竹市感恩季相關猜謎，就可以獲得限量50萬點的LINE POINTS點數。

活動預計於12月25日、26日以及明年1月1日共舉辦3場，每人每天最多可答題1次，1次可得2點，總計點數預算高達50萬點，新竹市政府要讓民眾耶誕玩得暖心又開心。

社會處表示，民眾只要搜尋LINE的「新竹市感恩季」官方帳號「感恩季的OA」，加入好友，並在下方選單中點擊「送出祝福」，就會出現笑臉、雪花、星星、薑餅人、鈴鐺及愛心等6組祝福符號，點擊代表自己心意的符號，送出祝福給新竹，點亮耶誕樹，體驗結束後也會在LINE選單上收到新竹市政府的回禮。

另，LINE熱點以「方便查找」定位技術為優勢，也策畫搭配感恩季的「3天2夜新竹輕旅遊」景點主題式文章，讓民眾可一鍵點擊就能找到好吃好玩的名店與美景，還能依照定位系統顯示去哪裡比較順路，歡度耶誕更便利。

此外，感恩祭系列活動還有12月25日周末午後在護城河畔超過百家暖心的「手作市集」，以及當晚在市府前廣場的「耶誕感恩晚會」，包括魏如萱、金曲歌王蛋堡以及藝人盧廣仲等人將接續演出，相關活動資訊可至市府官網搜尋「2021新竹市感恩季」。