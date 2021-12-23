近來藝人王力宏陷入桃色風波，遭前妻李靚蕾爆料劈腿、約砲、召妓等醜聞。專家推測，王力宏可能是把「性」和「愛」搞混了，認為性行為就是親密關係，而忽略了心理層面的溝通；更強調性教育要從小養成，務必讓青少年了解「性不能證明愛」，建立正確的人際交往觀念。

從立委高嘉瑜遭男友施暴事件，到王力宏遭前妻控訴約砲引發熱議，都是和親密關係有關的新聞事件。長期致力於青少年性教育的臺灣師範大學助理教授高松景表示，從媒體報導中看到的描述，推測他可能在性與愛之間搞混了，「性不能證明愛」，在愛裡面的性關係才是美好的。

王力宏遭前妻指控長期劈腿，高松景認為，他可能是將愛和性切割，從學理上來說「不可能每個都愛」，喜歡和愛是不一樣的，喜歡是單方面的，例如我喜歡一朵花，我就想要霸占它，但是愛是雙方面的；如果我愛這朵花，我一定是希望每天灌溉它，讓它因為我的參與而生命更加成長，這才是健康的親密關係。

親密關係可以分為身體和心理兩個面向，高松景指出，健康的親密關係是建立在兩者平衡之上，和對方認識到什麼程度，身體上的行為就會到什麼程度，但是如果不做心理層面的溝通，只做身體層面的交流，可能讓思考被「性」帶來的快感制約了，而無法回到心理層面。

高松景強調，性教育要從小養成，要教導孩子了解性與愛整合的重要性；但過去台灣的性教育僅限於談論生殖器官，近年來國內逐漸重視兒童及青少年性教育，從國小到大學都要教，等到成年後就能將正確的人際交往觀念實際派上用場。

根據國民健康署109年青少年網站資料，「人際和親密關係」青春期族群最感興趣的議題之一。國健署針對青少年朋友或情侶相處時提供5點建議：團體活動優於單獨赴約、了解並顧及對方感受、若有猶豫應明確拒絕、與親友或師長討論、性行為時全程使用保險套。

國健署副署長魏璽倫表示，過去青少年遇到這類議題往往不敢說、不知道如何說，因此國健署特別製作「青春戀習題」情境式互動影片，針對青少年常遇到的「約會」、「告白」、「性邀約」等問題為情境，讓觀看者自主選擇「拒絕」或「接受」；亦同步辦理抽獎活動，即日起至111年1月5日止，歡迎民眾至國健署臉書粉絲團參加。

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