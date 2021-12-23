民進黨立院黨團挾人數優勢，通過將2兆2620億元的明年度中央政府總預算案逕付二讀提案，引發在野黨強力反彈。對此，資深媒體人黃暐瀚批民進黨多數暴力，前所未有的囂張；但黃暐瀚也直言，是民眾讓民進黨這麼囂張。

有關國家總預算在立院被「逕付二讀」，黃暐瀚今（23）日在臉書指出，民進黨說是國民黨自己停審；國民黨說違憲、繼續審查；民眾黨說戒嚴都沒這樣做；時代力量則說，國民黨亂搞，民進黨跟著比爛？

一件事4種說法，黃暐瀚歸納出幾項重點，首先是總預算依法11月30日就得審完，但過去16年來從沒有在11月30日前審完；11月29日國民黨抗議政府四大公投行政不中立，宣布「停審預算」；公投結束後，民進黨團強行將總預算「逕付二讀」，委員會不用再審查。所以國民黨「停審」是真，民進黨「強行逕付二讀，剝奪委員會審查預算職權」，也是真。

不過黃暐瀚也提到，國民黨抗爭停審的時間已離11月30日只差一天，就算不停審也絕不可能一天之內審完，所以把「超過11/30法定通過時間」怪給國民黨，是沒有道理的，且1218公投前，民進黨立委也是全台宣講，忙碌的程度不輸在野黨，很多民進黨主導的委員會，預算一樣還沒審完。

既然公投已經結束，過去總預算也大多在隔年1月中完成，黃暐瀚認為，以現在的進度來看，完成委員會審查，之後院會二、三讀，通通在明年農曆過年前完成，毫無問題，但為什麼要「逕付二讀、沒收審查」？

黃暐瀚也質疑，2014服貿協議委員會拒審，時任國民黨立委張慶忠送院會就是黑箱，就要衝進立法院，為什麼2021總預算國民黨杯葛拒審，民進黨直接送院會，就是在野黨巨嬰？誰叫你自己不審？那太陽花的時候，可以怪民進黨自己不審服貿，當然就送院會了，可以這樣嗎？當年是在抗爭什麼？黃暐瀚認為是，「昨是今非、狗吠火車」。

黃暐瀚續指，但重點在於民意給了民進黨前所未有的支持，以至於讓民進黨越來越敢這樣做，越來越不受規範束縛，反正事情鬧到最後，只要反問一句「不然你要投給國民黨嗎？」就能輕鬆翻過下一頁了。