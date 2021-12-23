張瑋軒是「女人迷womany」創辦人暨CEO，她向來為破除女性「他者」迷思而發聲，也因此而決心創業「設計一個以女人為主的網站」。張瑋軒也沒有在此次「蕾宏鬥」風波中缺席，她對李靚蕾為自己發聲卻被「貼標籤」感到不捨，認為不要塑造「聰明的女人很厲害」、不要再說「傳裸照的女人很下賤去誘惑」、不要塑造「金童毀滅在聰明女人的手裡」，希望能停止複製「傳統權力視角」的解讀。

張瑋軒並未參與19日後各種隔空交火的口水戰評論，而是早在李靚蕾17日發文後，便於隔天18日有感而發寫下長文：「看著各家媒體與眾人各種表態議論，我一則以喜，一則以憂。喜的是，無論此文真確性程度，李靚蕾在文中前段以非常宏觀的方式點出，當代社會婚姻中普遍且嚴肅的性別問題，包括：母職勞動、假性單親、親密關係冷暴力。這些題目女人迷womany過去很關注，現在也會持續發聲。」

張瑋軒指出，但一則以憂的是，翻開各大家、眾媒與各方網友留言們，大部分看見的仍是複製過去權力結構的討論方式。如：「不要惹聰明的女人」、「李靚蕾這個女人很厲害」、「毀滅式長文」，還有人開始比較究竟是李靚蕾厲害還是周揚青厲害。也有些名嘴和討論串開始「調侃」，以後找老婆千萬不要找太聰明的，不要找性格太瀟灑剛烈的（如大S)。

張瑋軒憂心，那些能為自己發聲、為自己做決定的女性，開始被標上一個「聰明」的標籤，就不知不覺的被放入一個「厲害」的格子裡。不經意的提醒許多許多人：「要小心這樣的女人喔！」複製傳統權力結構的討論方式的問題是，連很多女人們都會忍不住重蹈覆徹，包括檢討「另外的女性」、強調「女性的戰爭」、諷刺絕對不要「媽」寶男，質疑當事人那是「自己做出的選擇」。

張瑋軒質疑，為什麼現在有這麼多人試圖要定義那是一篇「厲害的」、「聰明的」的文章？因為那是把女主定義在「絕頂聰明又心狠手辣（或哀傷至極）的復仇者」角色，完全標準傳統權力結構的論述方式。然後定調 --- 聰明的女人並不好惹。不然翻車也只是剛好而已。「人很有趣，總是要為自己找個敵人攻擊。」她語重心長地說。

她其實明白，很多女性也習慣「女性的戰爭」情結：下意識的譴責「其他的女性」，一定是「那些不知檢點」女性的主動惡意誘惑，才會讓「男性」不小心地「失去了自我」。甚或是那些「可怕的婆婆」、控制狂的「媽媽」才讓那些男人無法獨立長大。更客觀的來看，其實每個人在這個文明制度裡，人人都有很多身不由己和無可奈何，與其彼此攻擊，不如就像李靚蕾說的「這個世界，需要更多省思。」

張瑋軒誠懇呼籲，能試著用不同的視角看看，不要塑造「聰明的女人很厲害」、不要再說「傳裸照的女人很下賤去誘惑」、不要塑造「金童毀滅在聰明女人的手裡」，甚至不用形容李靚蕾很聰明，不要形容這是「毀滅」。這個事件本身不在於誰的聰明或誰的毀滅，而是：社會和家庭結構的權力與資源不對等而導致的悲哀結果、公關形象包裝與本質之差異、以及婚姻中的各項性別問題。

「無需妖魔化，其實也無需英雄化，私事該屬於私事，若能超越，我們可以看見更多改變的可能。」張瑋軒相信，當更多人停止複製傳統權力視角的解讀，或許能看到這個事件背後，各種隱而未現的社會結構性問題，或許，這個世界會再更好一點。「希望這個世界能更好一點。」這是她就算逆風也還是要鼓起勇氣說的一番心聲。