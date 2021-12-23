雞蛋溯源全都露！農委會規定明年1月1日起，將實施雞蛋噴印溯源標示政策，洗選鮮蛋在流通、販賣前，需於「台灣雞蛋噴印溯源管理系統」登錄農產品經營者名稱、聯絡電話、生產所在地鄉鎮市區、原料蛋來源畜牧場進貨數量及洗選鮮蛋出貨數量等資訊，並於蛋殼噴印洗選廠(場、室)及來源畜牧場溯源編碼、包裝日期及生產方式代號，預估每盒10粒裝雞蛋將較目前增加1元。

據農委會統計，去年全年共生產81億餘顆雞蛋，平均每天生產2200萬顆雞蛋，目前有65％為洗選蛋，供盒裝雞蛋及加工使用，其餘多為散蛋，農委會說明，鑑於產業現況，考量蛋雞畜牧場生產人力與雞蛋洗選機設置情形，規劃採洗選鮮蛋與未洗選鮮蛋分階段實施逐顆噴印，目前規劃洗選鮮蛋先行在明年1月1日起實施。

農委會畜牧處科長程俊龍表示，明年1月1日起每一顆洗選鮮蛋上將標示「畜牧場」、「洗選廠」、「包裝日期」及「生產方式」，其中畜牧方式則英文代碼如C意謂籠飼、E代表友善飼養、O則意謂有機，雖然因為人力、成本等約為每顆蛋增加0.1元成本，若以現行盒裝10顆雞蛋則約增加1元，「消費者仍可接受」，但他說，雖然成本提高，但未來如果發生如食安事件等，屆時只要看蛋殼上的標示就能追蹤是哪裡出了問題，「長期來看成本反而降低」。

農委會指出，若業者供應指定通路洗選鮮蛋，若查有未依規定於蛋殼噴印洗選廠與雞蛋來源畜牧場溯源碼、包裝日期及生產方式等內容，或噴印內容不實等情節，將依「農產品生產及驗證管理法」第31條規定，令限期改善，不改正者處新台幣6000元以上3萬元以下罰鍰。

農委會再次強調，透過推動雞蛋噴印政策，可落實來源蛋品批次生產管理，達每顆蛋均可追溯洗選廠及來源畜牧場，提升生產者自主管理與生產責任，且有效控管蛋品溯源，降低食安風險，保障生產者與消費者權益，未來將逐步推進雞蛋噴印政策，加強洗選場洗選作業輔導工作及執行原料蛋進貨與洗選蛋出貨數量等溯源資訊登錄作業查核，提高洗選鮮蛋市占率與提升蛋品衛生安全。